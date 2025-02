In der Nacht auf Samstag steht im Landkreis Spree-Neiße plötzlich ein Silo in Flammen. Die örtliche Feuerwehr ist im Großeinsatz.

Dissen-Striesow - Ein Silo im Landkreis Spree-Neiße brennt in voller Ausdehnung und die Feuerwehr ist mit etwa 100 Kräften in einem Großeinsatz vor Ort. Verletzt wurde bei dem Feuer laut Angaben der Regionalleitstelle Lausitz bisher niemand. Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt. Das Feuer ist unter Kontrolle, aber die Löscharbeiten dauern voraussichtlich noch mehrere Stunden an, wie die Leitstelle mitteilte.

Die Leitstelle Lausitz hatte die Bevölkerung in der Früh gebeten, Fenster und Türen wegen der starken Rauchentwicklung und Geruchsbelästigung geschlossen zu halten.

40 Strohballen brennen nur wenige Kilometer weiter

Bereits eine Viertelstunde zuvor wurde die Feuerwehr zu einem weiteren Brand alarmiert. 40 Strohballen brannten in Burg (Spreewald) im Ortsteil Müschen. Auch hier ist die Brandursache noch unklar.