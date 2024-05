Die Digital- und Marketingmesse OMR in Hamburg ist für Entscheider und zum Vernetzen. Dem OMR-Team ist aber auch Unterhaltung wichtig - inklusive musikalischer Überraschung in der Mittagspause.

Hamburg - Die Musiker Ski Aggu (26) und Otto Waalkes (75) sind am Dienstag überraschend in der ersten Mittagspause der Digital- und Marketingmesse OMR in Hamburg aufgetreten. Das Duo sang vor rund 7000 Leuten seinen Hit „Friesenjung“ und begeisterte damit die Besucherinnen und Besucher. Fast noch mehr wurde Alt-Komiker Waalkes für eine kurze Gesangseinlage mit seiner Gitarre gefeiert. Während des Auftritts tanzte Otto Waalkes auch kurz mit seinem typischen Kult-Hoppelgang über die Bühne.

Die beiden hatten 2023 zusammen mit dem Rapper Joost das Lied „Friesenjung“ von 1993 in einer Dance-Version erneut aufgelegt. Für Otto Waalkes wurde der Song zum Hit und brachte dem Ostfriesen die höchste Single-Platzierung überhaupt ein. Vor dem gemeinsamen Kurzauftritt hatte Deutsch-Rapper Ski Aggu, der stets eine große Skibrille trägt, fünf andere Lieder gesungen.

Am Nachmittag sollte Reality-TV-Star Kim Kardashian in die Messehallen am Hamburger Fernsehturm kommen und von ihren Erfahrungen im digitalen Marketing erzählen. Als weitere Musikacts sind Tokio Hotel und Shirin David angekündigt.

In diesem Jahr werden in den Messehallen am Hamburger Fernsehturm nach Schätzungen der Macher rund 65.000 Menschen erwartet. Das OMR-Festival war 2011 mit gut 200 Leuten in der Hamburg Media School gestartet und ist seitdem stetig gewachsen. Mittlerweile gilt es als eine der größten Digital- und Marketingmessen Europas. Macher und Entscheider von Unternehmen sprechen auf der OMR über erfolgreiche Digitalmarketingstrategien und vernetzen sich.