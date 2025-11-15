Ballsaal, das klingt oft nach Kostümfilm. In Berlin wird nun erstmals im Roten Rathaus ein Hip-Hop-Ball gefeiert. Mit ungewöhnlichem Dresscode.

Berlin - Sneaker waren Pflicht. Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hat erstmals zu einem Hip-Hop-Ball im Roten Rathaus empfangen. Der Abend sollte den Glanz eines Opernballs mit der Lässigkeit urbaner Kultur verbinden, wie die Organisatoren angekündigt hatten.

Dabei galt auch ein Dresscode: Gäste sollten in bodenlangen Abendkleidern und Anzug kommen, allerdings mit Turnschuhen. Sneakerpflicht.

Nach mehreren Ausgaben in Wien fand die Tanzveranstaltung erstmals in der deutschen Hauptstadt statt. Veranstalterin Sajeh Tavassoli wollte damit zwei Welten verbinden - Tradition und Moderne.

Neuer Ansatz der Wiener Balltradition

Wenn man in Wien aufwachse, komme man an der Balltradition nicht vorbei, sagte Tavassoli dem RBB. Sie habe sich darin nicht wirklich wiedergefunden. Hip-Hop dagegen habe ihr durch viele schwere Zeiten geholfen.

Der Hip-Hop-Ball habe dann erstmals 2016 in Österreich stattgefunden. Nun also erstmals in Berlin. „Berlin ist meine neue Heimat“, sagte Tavassoli.

Im Roten Rathaus wurde nun in mehreren Sälen gefeiert. Auch der Wiener Walzer sollte neu interpretiert werden. Auf dem Programm standen auch Graffitikunst, Breakdance und DJs. Karten kosteten ab 150 Euro.