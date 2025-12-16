Eine App für Behördengänge, weniger Papierkram: Thüringen setzt auf die neue Digitalstrategie „Smart State“. Was sich für Bürgerinnen und Bürger bis 2028 ändern soll.

Erfurt - Bei Behördenvorgängen sollen die Menschen in Thüringen künftig seltener Daten eingeben müssen. Bisher müsse man beispielsweise immer wieder sein Geburtsdatum angeben, künftig solle das nur noch einmal nötig sein und dann zentral an die jeweiligen Stellen verteilt werden, sagte Digitalstaatssekretärin Milen Starke in Erfurt. Ziel sei, bis 2028 eine spürbare Vereinfachung bei den Bürgerinnen und Bürgern zu erreichen.

Das Kabinett hatte zuvor eine neue Digitalstrategie unter dem Titel „Smart State“ verabschiedet. Ziel sei unter anderem eine Zentralisierung und Standardisierung, sagte Starke. Außerdem müsse sich immer wieder die Frage gestellt werden, ob ein IT-Projekt auch wirklich im Sinne der Bürger ist.

Perso verlängern? Behörde soll selbst nachfragen

Auch mehr Automatisierung sei wichtig, sagte Stark. Es sei nicht mehr vermittelbar, weswegen die Bürger an die Verlängerung eines Personalausweises denken müssen, obwohl die nötigen Daten vorliegen. Künftig solle die Behörde den Bürgern eine Frage als Erinnerung stellen. Teil der Strategie ist auch eine Thüringen App. Darüber sollen bis Ende 2026 Behördengänge möglich sein – etwa auch Bauanträge oder Auto-Zulassungen.

Digitalminister Steffen Schütz (BSW) sagte, bei der Digitalisierung habe es viele Fortschritte gegeben: „Thüringen hat es innerhalb von zehn Monaten geschafft, vom Nobody zum Vorreiterland zu werden.“ Er sei überzeugt, dass der Freistaat mit der neuen Strategie auch bundesweit zu einem „Geberland“ werde. Es sei aber ein Marathonlauf. Wichtig sei auch, das analoge Leben weiter im Blick zu behalten.