Die Zahl der Photovoltaik-Anlagen nimmt deutlich zu - auch in Sachsen-Anhalt. Das Plus entspricht in etwa der bundesweiten Entwicklung.

Magdeburg - Der Solarausbau ist in diesem Jahr in Sachsen-Anhalt deutlich vorangekommen. Wie das Energieministerium mitteilte, sind aktuell mehr als 102.500 Photovoltaikanlagen in Sachsen-Anhalt installiert. Im Vergleich zum Vorjahr sei dies ein Anstieg um rund 30 Prozent. Dies entspricht in etwa der bundesweiten Entwicklung, wie aus Zahlen des Statistischen Bundesamtes hervorgeht. Vor drei Jahren lag die Zahl der Solaranlagen in Sachsen-Anhalt noch bei knapp 42.000.