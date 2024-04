Eine entgleiste Diesellok bei Birkenwerder legt tagelang den Bahnverkehr in der Region lahm. Auch die Fans des FC Hansa Rostock sind von den Einschränkungen betroffen.

Rostock/Berlin (dpa) – - Nach dem Entgleisen einer Diesellok bei Birkenwerder muss ein Sonderzug für die Fans des FC Hansa Rostock über Schwerin umgeleitet werden. Der aus Berlin kommende Sonderzug für die Rückfahrt vom Auswärtsspiel gegen Hertha BSC Berlin verkehrt am Freitagabend über Schwerin, wie das Wirtschaftsministerium in Mecklenburg-Vorpommern am Morgen mitteilte. Dadurch werde der Zug länger unterwegs sein als erwartet.

Der Sonderzug soll den Angaben zufolge um 22.01 Uhr Berlin Gesundbrunnen verlassen, um dann um 01.08 Uhr am Hauptbahnhof in Rostock anzukommen. Die Umleitungsstrecke laufe über die Stationen Wittenberge, Ludwigslust, Schwerin, Bad Kleinen, Bützow und Schwaan. Das Ministerium weist außerdem darauf hin, dass es bei der Anreise ab Oranienburg wegen Schienenersatzverkehrs zu Wartezeiten kommen könne.

Am Mittwochabend waren Räder einer Rangierlok beim Überfahren einer Weiche im Bereich des Bahnhofs Birkenwerder bei Berlin aus der Spur gesprungen. Der Bahnverkehr zwischen Berlin und Oranienburg ist deshalb voraussichtlich noch bis Montagmorgen gesperrt. Die IC-Züge zwischen Berlin und Rostock werden weitläufig umgeleitet.