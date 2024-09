CDU, BSW und SPD wollen in Thüringen eine Landesregierung schmieden. Nach wochenlangem Beschnuppern soll es nun konkreter werden.

Sondierungen in Thüringen begonnen - SPD-Chef fehlt

Erfurt - In Thüringen haben Vertreter von CDU, BSW und SPD mit Sondierungsgesprächen begonnen. Es gehe darum, das Thüringen eine stabile Regierung bekomme, sagte Thüringens CDU-Chef Mario Voigt vor dem Treffen. „Deswegen sind das auch sehr wichtige und entscheidende Tage jetzt.“ Er sei nach den bereits geführten Optionsgesprächen optimistisch.

SPD-Fraktionschef nicht beim Termin

Zu Beginn des Treffens fehlte Thüringens SPD-Chef Georg Maier, auch SPD-Fraktionschef Lutz Liebscher war nach Teilnehmerangaben zunächst nicht dabei. Die Thüringer SPD-Jugendorganisation Jusos hatte sich am Wochenende dafür ausgesprochen, dass die Sozialdemokraten in die Opposition gehen sollten, statt sich erneut an einer Landesregierung zu beteiligen.

Wolf: Spielräume finden

BSW-Chefin Katja Wolf sagte: „Wir sind gut vorbereitet, wir sind tatsächlich voller Energie und wir wissen, um was es geht, nämlich Thüringen gut zu gestalten.“ Man brauche in Thüringen Spielräume - darum werde es zu Beginn der Gespräche gehen. SPD-Vertreter äußerten sich nicht.

CDU, BSW und SPD loten aus, ob sie eine Brombeer-Koalition bilden können. Die Drei haben im Landtag 44 der 88 Sitze - es würde sich dann also um eine Patt-Regierung handeln, die keine Mehrheit im Parlament hat. Allerdings hatte die Linke bereits Offenheit für eine Art der Tolerierung signalisiert.