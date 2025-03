Der Frühling zeigt sich in Berlin und Brandenburg am Wochenende zumeist freundlich. Die Sonne scheint und es wird warm.

Potsdam - Das erste Frühlingswochenende wird in Berlin und Brandenburg zumeist sonnig und warm. Wie der Deutsche Wetterdienst in Potsdam mitteilte, steigen die Temperaturen am Freitag bei viel Sonnenschein auf 17 bis 20 Grad. Es bleibt trocken. Die Nacht wird klar und in Bodennähe kann es noch leichten Frost geben.

Auch der Samstag wird bei bis zu 17 Grad heiter und trocken. Der Wind kommt aus Ost und frischt während des Tages böig auf. In der Nacht ziehen Wolken auf.

Bei bis zu 18 Grad wird der Sonntag wolkig mit heiteren Abschnitten. Am Nachmittag und Abend sind einzelne Schauer möglich.