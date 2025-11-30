Potsdam - Die neue Woche verspricht sonniges Wetter für Berlin und Brandenburg. Am Sonntag kann es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) durchaus insbesondere ab dem Mittag noch regnen. Die Höchsttemperaturen sollen sieben bis neun Grad betragen. Die Regenwolken sollen in der Nacht abziehen. Die Tiefstwerte fallen den Angaben zufolge auf null bis drei Grad, sodass mit Glätte zu rechnen ist.

Am Montag ist es meist heiter bei Höchstwerten von vier bis sieben Grad. In der Nacht zum Dienstag fallen die Temperaturen wieder in den Minusbereich und sinken auf null bis minus drei Grad, so die DWD-Prognose. Dienstag soll es weitgehend trocken und sonnig werden. Die Höchstwerte sollen bei vier bis sieben Grad bleiben.