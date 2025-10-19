Neuer Trainer, souveräner Auftakt: Wie Spandau nach harter Anfangsphase das Lokalduell gegen ein kämpferisches Potsdam klar für sich entscheidet.

Berlin - Die Wasserballer von Rekordmeister Wasserfreunde Spandau 04 sind mit einem souveränen Sieg in die neue Bundesliga-Saison gestartet. Die Berliner gewannen in der heimischen Schwimmhalle Schöneberg gegen Lokalderby-Kontrahent OSC Potsdam mit 25:9 (6:3,7:2 – 7:3,5:1). Im Duell des Meisterschafts-Zweiten des vergangenen Spieljahres gegen den Vierten dominierte der Favorit wie erwartet.

Spandau musste unter Regie von Neu-Trainer Marin Restovic gegen das junge Team aus Potsdam zunächst kräftigen Widerstand überwinden, ehe der Vorsprung mit zunehmender Spielzeit auf das finale 25:9 anwuchs. Beste von neun 04-Torschützen waren Kristijan Culina und Nikola Kojic (je 6). Für Potsdam netzte Arne Hofmann fünfmal ein.

Im zweiten Match des 1. Spieltages mit Berliner Beteiligung verlor die SG Neukölln nach respektabler Leistung beim ASC Duisburg mit 9:18.