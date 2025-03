Spargel-Ernte in Brandenburg ab Ende März erwartet

Beelitz - Erster Spargel schon in vier Wochen? Brandenburgs Landwirte rechnen angesichts milder Temperaturen mit einer frühen Ernte Ende März. Die Vorbereitungen für die Spargel-Saison sind auf den Feldern bereits angelaufen.

„Wir sind optimistisch, dass wir in rund einem Monat, in der letzten März-Dekade, mit der Ernte starten können“, sagte der Vorsitzende des Beelitzer Spargelvereins, Jürgen Jakobs, der Deutschen Presse-Agentur. Die Folien seien mit dem Ende des frostigen Wetters auf die Spargel-Dämme gesetzt worden.

Saison-Start offiziell am 10. April

Der offizielle Saison-Start für den Beelitzer Spargel wird aber erst am 10. April gefeiert. Die Region Beelitz südwestlich von Potsdam ist das größte Spargelanbaugebiet in Brandenburg.

Spargelbauern wollen Preise für Verbraucher halten

Wird der Spargel teurer? „Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Preise stabil zu halten“, sagte Jakobs. Ein Kilo heimischer Spargel in guter Qualität werde erneut um die 10 bis 12 Euro kosten. An Ostern könnten die Preise mit 15 Euro je Kilo etwas höher liegen, meinte Jakobs. Mehr Verbraucher greifen aus seiner Sicht seit einiger Zeit zum grünen Spargel.

Jakobs hofft nach dem Wechsel der Bundesregierung auch auf eine erneute Senkung der Mehrwertsteuer in der Gastronomie. „Mit 25 Euro ist man beim Spargelessen dabei. Wir sehen aber keinen Raum für eine weitere Preis-Erhöhung in der Gastronomie.“ Die Spargel-Saison dauert - zumindest traditionell - bis zum Johannistag am 24. Juni.

Kleinere Betriebe geben auf

Der Spargel-Verein sieht einen anhaltend hohen Kostendruck beim Anbau des Gemüses, so dass einige Landwirte aufgeben. „Kleinere Betriebe sagen dann doch, dass sie in der Produktion keine Zukunft mehr sehen und aussteigen“, meinte Jakobs. Die Spargel-Anbaufläche rund um Beelitz habe sich bereits seit 2018 bis jetzt um ein Drittel auf rund 1200 Hektar verkleinert.