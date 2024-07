Seit mehreren Jahren wird an Berliner Schulen kostenloses Mittagessen angeboten - doch bleibt das so? Berlins Bürgermeister Wegner sieht hier Einsparpotenzial.

Sparkurs: Wegner will kostenloses Schulessen prüfen

Berlin - Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner will mit Blick auf notwendige Einsparungen auch das kostenfreie Kita-Jahr und das kostenlose Mittagessen an Schulen auf den Prüfstand stellen. „Es gibt ein paar soziale Geschenke auch im Bildungsbereich, über die wir reden müssen“, sagte Wegner in dem Podcast „Table.Briefings“. „Ist es der richtige Weg, dass die Kinder des Regierenden Bürgermeisters kostenlos Schulessen bekommen?“

„Bei drei Milliarden Euro, die wir einsparen müssen, darf es keine Heiligtümer geben.“ Er könne sich eine gezielte Unterstützung bei Niedrig- und Geringverdienerfamilien vorstellen, bei den Besserverdienern sei dies nicht zu rechtfertigen. Berlin ist auf Sparkurs nach überhitzten Ausgaben während der Corona-Pandemie. Die Verwaltung etwa muss in diesem Jahr erhebliche Kürzungen hinnehmen.