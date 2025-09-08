Weil es Steffen Krach zurück nach Berlin zieht, soll sie die erste Frau an der Spitze der Region Hannover werden: Die SPD geht mit Eva Bender in die Wahl 2026.

Eva Bender ist derzeit Dezernentin für Kultur und Bildung bei der Landeshauptstadt.

Langenhagen - Als Nachfolgerin des Berliner Bürgermeisterkandidaten Steffen Krach soll die Bildungsdezernentin Eva Bender für die SPD neue Präsidentin der Region Hannover werden. „Ich möchte die Region zukunftssicher machen“, sagte die 44-Jährige anlässlich ihrer Vorstellung in Langenhagen. Der SPD-Unterbezirk Region Hannover hatte sie gestern einstimmig als Spitzenkandidatin nominiert.

Bender ist seit März 2024 als Dezernentin für Bildung und Kultur der Landeshauptstadt Hannover tätig. Zuvor war sie Erste Stadträtin der Stadt Langenhagen.

Der Regionspräsident oder die Regionspräsidentin wird am 13. September 2026 gewählt. Sollte Bender gewinnen, wäre sie die erste Frau in dem Amt.

Der bisherige Amtsinhaber Krach hat die SPD-Spitzenkandidatur für die Berlin-Wahl übernommen. Dort wird ebenfalls im September 2026 gewählt.