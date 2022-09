Spenden benötigt: Berliner Tiertafel bittet um Hilfe

Berlin - Angesichts des Kriegs in der Ukraine bittet die Berliner Tiertafel dringend um weitere Futter- und Geldspenden für geflüchtete Menschen und ihre Tiere aus dem osteuropäischen Land. „Die geflüchteten Menschen können für sich und ihre Tiere oft nur das Allernötigste mitbringen - sie brauchen bei der Ankunft dringend Futter und notwendiges Zubehör. Viele Tiere benötigen auch eine tierärztliche Erstversorgung für akute Erkrankungen oder Verletzungen“, sagte die Tiertafel-Vorsitzende Linda Hüttmann in einer in der Nacht zum Montag veröffentlichten Mitteilung.

Die Einrichtung unterstütze aktuell mehr als 500 ukrainische Geflüchtete und ihre Haustiere. Bereits vor dem Ukraine-Krieg kamen demnach regelmäßig bis zu 250 Tierhalter mit insgesamt 500 Tieren zur Futterausgabe.

Für die ukrainischen Geflüchteten und ihre Tiere seien bislang Kosten in Höhe von rund 60 000 Euro angefallen. Die Summe sei durch Spenden aufgebracht worden. Verpflichtende Registrierungen und bestimmte Impfungen werden den Angaben zufolge seit Ende Mai von der Tierärztekammer Berlin mit Geld des Berliner Senats finanziert.