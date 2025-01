Die Einsatzkräfte rücken zu einem Einsatz in Weißenfels an: Eine Sperrmüllanlage brennt. Die Ermittlungen laufen.

Sperrmüllsortieranlage brennt in Weißenfels

Weißenfels - Eine Sperrmüllsortieranlage ist aus unbekannten Gründen in Weißenfels (Burgenlandkreis) in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte das Feuer am Montagabend löschen. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden aufgenommen.