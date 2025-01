Wunstorf - Wegen eines brennenden Kleintransporters ist die Autobahn 2 bei Wunstorf in der Region Hannover am Morgen vorübergehend gesperrt worden. Nach Angaben der Autobahnpolizei waren die Fahrbahnen in Richtung Berlin betroffen. Die Feuerwehr war für Löscharbeiten vor Ort. Mitteilungen über Verletzte gebe es nicht, sagte der Sprecher der Autobahnpolizei. Sobald die Arbeiten der Feuerwehr abgeschlossen sind, soll der Verkehr an der Stelle vorbeigeleitet werden. Verkehrsteilnehmer müssten mit Verzögerungen rechnen. Warum der Kleintransporter brannte, war zunächst nicht bekannt.