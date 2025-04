In Köpenick erlebt Kevin Volland die wohl schwierigste Zeit seiner Fußball-Karriere. Bei seinem Jugendverein soll in der 3. Liga alles besser werden.

Berlin - Nach einer enttäuschenden Zeit beim 1. FC Union Berlin verlässt der ehemalige Fußball-Nationalspieler Kevin Volland den Bundesligisten im Sommer und kehrt zu seinem Jugendverein TSV 1860 München zurück. „Auch wenn es sportlich nicht immer einfach war, habe ich mich hier sehr wohlgefühlt und viele wichtige Erfahrungen gesammelt“, äußerte Volland in einer Vereinsmitteilung der Berliner.

Der 32 Jahre alte Stürmer war im Sommer 2023 für rund vier Millionen Euro aus Monaco an die Spree gewechselt. Insgesamt kam der 15-malige Nationalspieler in seiner ersten Spielzeit auf 32 Pflichtspieleinsätze für Union, in denen ihm vier Treffer und fünf Vorlagen gelangen. In der laufenden Saison reichte es in der Bundesliga dann nur noch zu drei Kurzeinsätzen.

Fans spotten über Fitnesszustand

Zuletzt hatten sich sogar einige Union-Fans über Volland lustig gemacht und in den sozialen Medien über dessen Fitnesszustand gespottet. Die Eisernen schalteten daraufhin die Kommentarfunktion ab.

Bei den Münchner „Löwen“ hofft Volland nun auf bessere Zeiten. Beim Drittligisten wurde er ausgebildet und durchlief sämtliche Nachwuchsmannschaften bis hin zu den Profis. Insgesamt bestritt er über 100 Spiele für die Münchner. „Für mich schließt sich mit der Rückkehr an die Grünwalder Straße ein Kreis“, sagte der ehemalige Hoffenheim- und Leverkusen-Profi in einer Mitteilung von 1860 München.