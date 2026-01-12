Der FC Bayern muss im eng getakteten Januar-Spielplan den Ausfall eines Defensivspielers hinnehmen. Wie lange Josip Stanisic pausieren muss, ist offen.

München - Der FC Bayern München muss vorerst auf Verteidiger Josip Stanisic verzichten. Der kroatische Fußball-Nationalspieler zog sich beim 8:1 im Bundesliga-Spiel gegen den VfL Wolfsburg eine Kapselbandverletzung im rechten Sprunggelenk zu.

Im dicht gedrängten Spielplan im Januar muss der 25-Jährige deshalb erst einmal pausieren. Wie lange Stanisic ausfällt, prognostizierte der deutsche Rekordmeister nicht. Bis zum Monatsende haben die Münchner noch sechs Pflichtspiele zu bestreiten.

Stanisic wird von Trainer Vincent Kompany wegen seiner Vielseitigkeit geschätzt, da er auf jeder Position in der Viererkette spielen kann. In der laufenden Saison kam der Verteidiger in 19 Pflichtspielen zum Einsatz. Dabei erzielte er zwei Tore und steuerte drei Assists bei.

Ist Davies wieder fit?

Gegen Wolfsburg hatte der FC Bayern auf andere Defensivspieler verzichten müssen. Alphonso Davies und Sacha Boey fehlten krankgemeldet, Minjae Kim musste wegen leichter Oberschenkelprobleme aussetzen.

Für den FC Bayern geht es am Mittwoch (20.30 Uhr) mit einem Auswärtsspiel gegen den 1. FC Köln weiter. Dort werden die Münchner wahrscheinlich weiter auf Mittelfeldchef Joshua Kimmich verzichten müssen. Der Nationalmannschaftskapitän soll zum Start ins WM-Jahr seine Probleme am Sprunggelenk auskurieren.