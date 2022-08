Klimaschutz-Demonstrationen Staatsanwaltschaft: 76 Fälle zu Blockaden abgeschlossen

Klimaschutz-Demonstranten haben in diesem Jahr mehrfach Straßen in Berlin blockiert. Die Staus sorgten vor allem bei Autofahrern für Unmut. Forderungen an die Justiz wurden laut. Die nennt neue Zahlen.