Staatsschutz ermittelt nach Großbrand in Firma

Halle - Nach dem Großbrand auf dem Gelände eines Umzugsunternehmens, das einem AfD-Kommunalpolitiker gehört, hat der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen. Das bestätigte ein Sprecher der Polizeiinspektion Halle auf Anfrage am Montag. Die Ermittlungen liefen in alle Richtungen. In der Nacht zu Montag war es zu einem Großbrand auf dem Gelände einer Umzugsfirma im Saalekreis gekommen. Fünf Lkw seien vollständig ausgebrannt, ein weiterer sei beschädigt worden. Zudem wurde ein Auto, das nicht zum Unternehmen gehöre, durch das Feuer beschädigt. Der Sachschaden wird auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt.

Wie eine Mitarbeiterin des Unternehmens bestätigte, handelt es sich beim Eigentümer der Umzugsfirma um den AfD-Kommunalpolitiker Sven Ebert. Er sitzt für die AfD im Gemeinderat der Gemeinde Schkopau und ist Mitglied des Kreistags im Saalekreis. Bei dem Brand sei fast der gesamte Fuhrpark der Firma in Halle zerstört worden, teilte das Unternehmen mit. Lediglich ein Fahrzeug sei noch verfügbar. Dennoch gehe der Betrieb mit Leihfahrzeugen weiter.