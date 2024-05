Demonstrationen, Partys oder Picknick samt Grillen - Zehntausend Menschen sind am 1. Mai in Berlin unterwegs gewesen. Die Parks waren brechend voll. Zurück bleibt viel Müll.

Unzählige Flaschen und Müll liegen in einem Park in Treptow.

Berlin - Die Berliner Stadtreinigung (BSR) ist seit den Nachtstunden unterwegs, um den Müll von Feiernden und Demonstranten am 1. Mai zu beseitigen. 110 Beschäftigte und 45 Fahrzeuge kümmern sich seit etwa 2.00 Uhr darum, wie das Unternehmen am Donnerstag auf der Onlineplattform X (früher Twitter) mitteilte. Einsatzschwerpunkte waren demnach die Oranienstraße und die Skalitzer Straße sowie der Kottbuser Platz. Bislang seien 110 Kubikmeter Abfall eingesammelt worden und damit etwas weniger als im Vorjahr (125 Kubikmeter), hieß es.

Im Görlitzer Park, wo Tausende Menschen bis in die Nacht gefeiert hatten, dauerten die Reinigungsarbeiten der BSR am Donnerstagmittag noch an, wie ein Sprecher berichtete. Das Unternehmen setzte nach seinen Angaben vor allem Kehrmaschinen, Ladekranfahrzeuge und Kehrichtsammelfahrzeuge ein.