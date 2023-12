Berlin - Die kräftigen Regenfälle in der Nacht zum zweiten Weihnachtsfeiertag haben für die Berliner Feuerwehr zu keinen größeren Einsätzen nach sich gezogen. Es gab zwar einige wetterbedingte Einsätze, darunter in vollgelaufenen Kellern, sagte ein Feuerwehrsprecher am Dienstagmorgen auf Anfrage. Es habe aber kaum Mehrbelastung durch den Regen gegeben.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartete am Dienstag in Berlin und Brandenburg zunächst Wolken und gebietsweise Regen, der aber am Vormittag abziehen soll. Von Nachmittag bis Mitternacht seien dann wieder einzelne Schauer möglich. Am Mittwoch könne es zeitweise aufheitern, am späten Nachmittag regional leicht regnen.