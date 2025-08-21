Vor fast 20 Jahren war Amanda Knox in Verbindung mit einem Mord in Italien in die Schlagzeilen geraten. Der Prozess sorgte für viel Aufsehen - und wird in einer neuen Serie noch einmal aufgerollt.

New York - Amanda Knox und Monica Lewinsky haben in New York gemeinsam ihre Mini-Dramaserie „The Twisted Tale of Amanda Knox“ präsentiert, in der es um den spektakulären Mordprozess gegen Amanda Knox und den Medienrummel darum geht. „Ich hatte das Gefühl, dass ich endlich um die junge Person trauern konnte, die ich einmal war“, sagte die 38 Jahre alte Know der US-Promizeitschrift „People“ bei der Premiere.

Die Serie ist auf der Streamingplattform DisneyPlus zu sehen. Knox und Lewinsky (52) sind die Produzentinnen. Amanda Knox - auch bekannt als „Engel mit den Eisaugen“ - wird in der Serie von der Schauspielerin Grace Van Patten (28) gespielt. Als Knox im „People“-Interview Van Pattens Leistung würdigt, kommen ihr die Tränen.

„Jemand sagte kürzlich, dass mir damals jemand mein Leuchten gestohlen hat. Sie haben mir nicht nur meine Freiheit genommen, sondern auch mein Leuchten. Und zu sehen, wie sie es mir wiedergegeben hat – ich bin ihr einfach so dankbar, dass sie das für mich gewürdigt hat.“

Knox selbst hat ihre Erlebnisse bereits in einem Buch („Zeit, gehört zu werden“) verarbeitet. In der Netflix-Dokumentation „Amanda Knox“ kam sie ebenfalls ausführlich zu Wort.

Knox saß vier Jahre im Gefängnis

Der Mord an der 21 Jahre alten Meredith Kercher in der italienischen Stadt Perugia hatte 2007 weltweit Schlagzeilen gemacht. Schnell gerieten Knox und deren damaliger Freund unter Verdacht. Knox wurde zunächst zu einer langen Haftstrafe verurteilt und musste vier Jahre im Gefängnis in Italien verbringen. 2015 wurden beide aber letztlich vom Vorwurf des Mordes komplett freigesprochen.

Wer die junge Britin damals ermordete, ist bis heute nicht geklärt. Wegen Beihilfe zum Mord wurde ein junger Mann verurteilt, dessen Fingerabdrücke am Tatort gefunden worden waren. Er ist inzwischen wieder auf freiem Fuß.

„Als wir uns trafen, sah ich in ihr denselben Schmerz“

Monica Lewinsky hatte bereits an der Serie „Impeachment: American Crime Story“ mitgewirkt, in der die aufsehenerregende Affäre des früheren US-Präsidenten Bill Clinton mit der damaligen Praktikantin Lewinsky in den 90er-Jahren verarbeitet wurde.

Die Affäre zwischen Clinton und Lewinsky hatte hohe Wellen geschlagen und den damaligen Präsidenten fast das Amt gekostet: Clinton, der schon damals bereits lange mit Ehefrau Hillary verheiratet war, hatte sich 1999 wegen einer Lüge über die Beziehung zu Lewinsky einem Amtsenthebungsverfahren stellen müssen. Der US-Senat sprach ihn jedoch von den Vorwürfen des Meineides und der Behinderung der Justiz frei.

Dem Branchenblatt „The Hollywood Reporter“ sagte Lewinsky über die Serie mit Amanda Knox: „Als wir uns trafen, sah ich in ihr denselben Schmerz, den ich in mir sah. Sie wollte verzweifelt aus der Schublade ausbrechen, in die sie gesteckt worden war.“