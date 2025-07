Er war nicht nur „Sherlock“ und „Smaug“ in der Hobbit-Trilogie: Benedict Cumberbatch ist eine feste Größe im Filmgeschäft. Das Filmfestival von Zürich lobt ihn in höchsten Tönen.

Benedict Cumberbatch bekommt Preis in Zürich

Das Filmfestival in Zürich ehrt den Schauspieler Cumberbatch. (Archivbild)

Zürich - Der britische Schauspieler Benedict Cumberbatch (49, „Sherlock“) wird beim Filmfestival in Zürich mit dem Preis „Goldenes Auge“ ausgezeichnet. Die Veranstalter betonen sein Charisma und seine Intelligenz und heben besonders seine Rolle im Drama „The Thing With Feathers“ hervor, den er selbst produziert hat.

Darin spielt Cumberbatch einen Vater von zwei Söhnen nach dem Tod seiner Frau. „Benedict Cumberbatch ist einer der vielseitigsten Charakterdarsteller seiner Generation“, lobt der Direktor des Festivals, Christian Jungen.

Bekannt wurde Cumberbatch unter anderem durch die britische TV-Serie „Sherlock“, die die Geschichten um den Meisterdetektiv in einen modernen Kontext setzt. In der „Hobbit“-Trilogie gab er dem Drachen Smaug seine Stimme und gab dem Drachen durch technische Tricks auch seine Bewegungen und Mimik. Das Festival dauert vom 25. September bis zum 5. Oktober. Cumberbatch soll den Preis persönlich am 29. August entgegennehmen.