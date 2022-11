Nazareth-Sänger Dan McCafferty mit 76 Jahren gestorben

Nazareth-Sänger Dan McCafferty während eines Konzertes am 24.04.2011 in der Thüringenhalle, Erfurt.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR – Mit Hits wie „Love Hurts“, „Bad Bad Boy“ oder „Loved and Lost” feierte die britische Hard-Rock-Band Nazareth vor allen in den Siebziger Jahren große Erfolge. Nun ist Gründungsmitglied und Sänger Dan McCafferty gestorben. Auf Instagram nimmt Bassist Pete Agnew von seinem ehemaligen Bandkollegen Abschied.

Dan McCafferty ist tot: Todesursache von Nazareth-Sänger unklar

Wie die Band auf ihrem Instagram-Account mitteilt, sei McCafferty bereits am 8. November 2022 im Alter von 76 Jahren gestorben. „Das ist die traurigste Ankündigung, die ich jemals machen musste“, schreibt Nazareth-Bassist Pete Agnew zu einem Foto des Sängers.

Seine Frau und seine Familie hätten einen liebenswerten Ehemann und Vater und er selbst seinen besten Freund verloren, schreibt Agnew weiter. McCafferty sei einer der größten Sänger der Welt gewesen. Weitere Details nannte er zunächst nicht, auch die Todesursache des Sängers ist aktuell noch unklar.

Erfolg mit Nazareth: Leben und Karriere von Dan McCafferty im Überblick

William Daniel „Dan“ McCafferty wurde am 14. Oktober 1946 in Dunfermline in Schottland geboren. In den 1960er Jahren war er als Roadie mit der Band The Shadettes unterwegs und gab damals eher durch Zufall sein Debüt als Sänger.

Die von Pete Agnew gegründete Combo benannte sich später in Nazareth um. Die Coverversion des Everly-Brothers-Klassikers „Love Hurts“ gilt bis heute noch als größter Erfolg der Band.

Im August 2013 gab McCafferty bekannt, dass er aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr touren könne. Aufgrund der Lungenkrankheit COPD litt er unter massiven Atembeschwerden. Daraufhin verließ er die Band. Der Sänger hinterlässt eine Frau und zwei Söhne.