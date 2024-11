New York - Ein weiteres Enkelkind für US-Milliardär Bill Gates: Seine älteste Tochter Jennifer und ihr Ehemann Nayel Nassar sind zum zweiten Mal Eltern geworden. In einem Instagram-Beitrag stellten beide ihre Tochter Mia vor, die demnach am dritten Hochzeitstag des Paares zur Welt kam.

„Das beste Geschenk, das wir uns hätten wünschen können“, hieß es dazu. Das auf der Plattform dazu veröffentlichte Foto zeigte die gut einjährige Tochter des Paares, Leila. Sie blickt durch die Gitterstäbe eines Babybetts auf ihr in ein rosa Tuch gewickeltes neugeborenes Geschwisterchen. Die Tochter des Microsoft-Gründers und der professionelle ägyptische Springreiter hatten sich im Herbst 2021 bei einer opulenten Feier nahe New York das Jawort gegeben. Ihr erstes Kind wurde im Februar 2023 geboren.