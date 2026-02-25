Mit seiner Rolle als Sputnik in "Ein starkes Team" und als Kommissar Schmücke im "Polizeiruf 110" aus Halle wurde Jackie Schwarz deutschlandweit berühmt. Am 26. Februar wird der Publikumsliebling aus dem Osten nun 80 Jahre alt.

Berlin/DUR. – Am 26. Februar feiert Jaecki Schwarz seinen 80. Geburtstag. Als Kommissar Schmücke im "Polizeiruf 110" aus Halle oder als erfindungsreicher Sputnik in "Ein starkes Team" wurde er zu einem der ostdeutschen Schauspieler, die auch nach dem Mauerfall erfolgreich waren.

"Ein starkes Team" und "Polizeiruf 110" machten Jaecki Schwarz berühmt

Geboren und aufgewachsen ist Schwarz in Berlin-Köpenick, wo er nach dem Abitur zunächst eine Lehre als Fotochemie-Facharbeiter absolvierte. Schauspieler wurde er an der Filmhochschule in Potsdam-Babelsberg.

In knapp 250 Kino- und Fernsehfilmen spielte Schwarz bisher mit. Erst im Oktober 2025 feierte "Ein starkes Team" seine 100. Folge. Seit der ersten Episode im Jahr 1994 ist der Schauspieler dort als Sputnik zu sehen.

Eine weitere bekannte Rolle ist die des TV-Ermittlers Schmücke in der ARD-Reihe "Polizeiruf 110". Dort ermittelte er bis 2013 an der Seite von Wolfgang Winkler – und das mit Erfolg. Die Fälle aus Halle waren jahrelang ein Quotengarant für die ARD.

17 Jahre lang waren die Kommissare Schmücke und Schneider, die beide Herbert mit Vornamen heißen, auf Verbrecherjagd. 2019 starb Winkler. Bis heute fehlt Schwarz sein ehemaliger Kollege, wie er vor einiger Zeit in der MDR-Talkshow "Riverboat" erzählte.

Von Alkoholsucht bis Homosexualität: Jaecki Schwarz war immer transparent

Offen geht er auch mit anderen Themen um, zum Beispiel mit seiner Homosexualität. 2021 beteiligte sich Schwarz an dem queeren Manifest von 185 Schauspielerinnen und Schauspielern im Magazin der "Süddeutschen Zeitung".

Ganz transparent ging der Schauspieler auch immer mit seiner früheren Alkoholsucht um. "Alkoholismus ist keine Schwäche, sondern eine Krankheit. Einem Alkoholiker muss geholfen werden, das darf nicht unter den Tisch gekehrt werden", so Jaeckie Schwarz. Bis heute bereue er es, dass er aufgrund der Krankheit den Mauerfall nicht bewusst miterlebt habe.

Auch mit 80 Jahren: Jackie Schwarz denkt nicht an den Ruhestand

In einem Interview wurde Schwarz vor einigen Monaten vom "Südkurier" gefragt, welche Rollen ihn mit seinen bald 80 Jahren noch reizen würden. Seine Antwort: "Mir reicht es schon, dass mir der 'Ein starkes Team'-Redakteur versprochen hat, dass ich den Sputnik bis zu meinem Lebensende spielen darf."

An den Ruhestand denkt er gar nicht, selbst wenn große Projekte nicht mehr infrage kämen. Rollen, in denen es nur zwei oder drei Drehtage gibt, seien aber noch drin.

Was er an der deutschen Fernsehlandschaft jedoch bedauere, seien zu wenige Rollen für ältere Schauspieler. Jaeckie Schwarz dazu: "Auch ältere Menschen schauen zu, und ihre Themen und Sorgen sollten genauso repräsentiert werden."