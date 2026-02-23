weather regenschauer
Einzelhandel im Harz Wernigerode verliert Traditionsgeschäft: Wie ein kleiner Strickladen zum Promi-Magneten wurde

Nach 31 Jahren steht ein Woll-Geschäft in Wernigerode vor dem Aus – obwohl es dank einer kultigen Erfindung von Inhaberin Christel Reinsdorf sogar TV‑Stars in den Harz lockte.

Von Sandra Reulecke Aktualisiert: 23.02.2026, 12:08
Stricken bestimmt seit Jahrzehnten das Leben von Christel Reinsdorf - doch nun zieht die Wernigeröderin einen Schlussstrich und schließt ihr Geschäft. Foto: Sandra Reulecke

Wernigerode. - Dank ihrer Fingerfertigkeit hatten es sogar TV‑Stars wie Angelika Mann und Michael Mendl im Winter mollig warm. Vor 31 Jahren eröffnete Christel Reinsdorf die „Harzer Stricksachen“. Der kleine Laden, versteckt auf dem Kunsthof gelegen, lockte Handarbeitsbegeisterte, Urlauber und sogar Prominente in die Wernigeröder Innenstadt. Doch nun zieht die Harzerin einen Schlussstrich.