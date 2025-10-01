Zürich - Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann begeistert sich zwar für Raumfahrt - ins All möchte er selbst aber nicht mehr fliegen. „Ich bin jetzt 78, der Weltraum ist für mich persönlich rum“, sagte der Grünen-Politiker bei einem Austausch mit Forschern bei Zürich. „Ich würde mich auch nicht irgendwie einsargen lassen und glauben, dass ich dann mit 78 in 200 Jahren noch irgendwo auferstehe.“ Kretschmann ist eigentlich 77 Jahre alt. Zur Landtagswahl 2026 will er nicht mehr antreten.