Kurz vor Erscheinung des neuen Albums: Schlagerstar Ben Zucker mit Corona infiziert

Berlin. Corona macht scheinbar noch nicht mal vor Zucker halt. Vor knapp zwei Wochen war der Schlagerstar noch mit seiner Band für einen Videodreh unterwegs. Kurz darauf wurde bei einem Bandmitglied eine Corona-Infektion festgestellt.

"Seither sind alle am Dreh beteiligten Personen, inklusive mir, in Quarantäne. Innerhalb dieser 14 Tage zu Hause habe ich regelmäßig Schnelltests gemacht, die immer negativ ausfielen, bis auf einmal doch ein Test positiv war", so Zucker im Interview in der RTL-Sendung "Guten Morgen Deutschland".

Doch dem 37-Jährigen gehe es soweit gut. Nur leichte Erkältungssymptome habe er, erzählt er RTL-Moderatorin Angela Finger-Erben (41) auf die Frage seines Befindens. Wann Zucker wieder fit ist und die häusliche Quarantäne verlassen kann, konnte der Sänger noch nicht sagen.

Doch obwohl sich Zuckers Stimme in der RTL-Morgensendung leicht kratzig anhörte (könnte auch an frühen Uhrzeit liegen), dürfte dies nicht unbedingt ein schlechtes Zeichen sein. Die raue Stimme ist schließlich das Markenzeichen des Berliner Sängers.