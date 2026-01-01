In der Neujahrsnacht kommt es in der Schweiz zu einer Tragödie: In einer Bar ereignet sich eine Explosion. Was bisher bekannt ist.

Bei einer Explosion in der Schweiz in einer Bar soll es mehrere Opfer gegeben haben. (Archivbild)

Crans-Montana - Bei einer Explosion in einer Bar in der Schweiz hat es in der Silvesternacht mehrere Tote und Verletzte gegeben. Das berichtete die Schweizer Nachrichtenagentur Keystone-SDA unter Berufung auf die Kantonspolizei Wallis. Die Behörde bestätigte entsprechende Medienberichte.

Einem Polizeisprecher zufolge ereignete sich die Explosion gegen 1.30 Uhr in dem Lokal im Zentrum des Ferienortes Crans-Montana in dem Kanton im Süden der Schweiz. Die Ursache sei noch unbekannt. Er sprach von mehreren Verletzten und Toten. In der Bar waren demnach zum Zeitpunkt des Vorfalls mehr als 100 Menschen.

Polizei, Feuerwehr und mehrere Helikopter waren nach dem Vorfall vor Ort.