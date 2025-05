Lemmy Kilmister gilt als Ikone des Hardrock. Fast zehn Jahre nach seinem Tod wird in seiner Heimatstadt ein Denkmal zu seinen Ehren enthüllt. Das lockt viele Fans an.

„Killed By Death“

Zur Enthüllung der Lemmy-Statue in Burslem kamen Hunderte Motörhead-Fans.

Stoke-on-Trent - Der britische Musiker Lemmy Kilmister von der Heavy-Metal-Band Motörhead („Ace Of Spades“, „Killed By Death“) ist in seiner Heimstadt Stoke-on-Trent mit einem Denkmal geehrt worden. Die vom Bildhauer Andy Edwards entworfene Statue enthält laut der Zeitung „Stoke Sentinel“ auch Asche der 2015 verstorbenen Rocklegende.

Hunderte Fans, viele mit Motörhead-T-Shirts, und Biker versammelten sich im Stadtteil Burslem zur feierlichen Enthüllung der Skulptur und feierten ihr Idol in den örtlichen Pubs. Der ehemalige Motörhead-Gitarrist Phil Campbell und die Bürgermeisterin von Burslem, Lyn Sharpe, hielten eine Ansprache.

Der Musiker wurde als Ian Fraser Kilmister 1945 in Burslem geboren. 1971 trat er als Bassist der Hardrock-Band Hawkwind bei. 1975 gründete er Motörhead und übernahm auch den Gesang. Die Gruppe wurde zu einer der einflussreichsten Heavy-Metal-Bands und Lemmy zu einer Kultfigur. Auch beim Wacken Open Air traten sie mehrfach auf. Kilmister starb am 28. Dezember 2015, vier Tage nach seinem 70. Geburtstag, in Los Angeles.