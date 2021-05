Mysteriöser Brand: Zerstörte eine Trauerkerze Willi Herrens Reibekuchen-Foodtruck?

Köln. "Willi Herren‘s Rievkooche-Bud" war das letzte große Projekt des am 20. April 2021 verstorbenen Entertainers Willi Herren. Seit Sonntagabend liegt dessen Lebenstraum in Schutt und Asche. In der Nacht vom 2. auf den 3. Mai brannte der Reibekuchen-Foodtruck auf einem Parkplatz eines Großmarkts in Frechen, nahe Köln völlig aus.

Die Spekulationen rund um die Brandursache halten selbst noch zum Beerdigungstag des Entertainers an. Die Behörden konnten Brandstiftung so wenig ausschließen wie einen technischen Defekt. Nun wird über ein Teelicht spekuliert, welches der Auslöser des Feuers gewesen sein soll. Das berichtet zumindest BILD.

Laut Artikel vermuten Filialen-Mitarbeiter, eines angrenzenden Großhandels, dass wohl ein Funken eines Trauer-Teelichts auf einem Kuscheltier gelandet sei. Bestätigt wurde diese Theorie nicht. Die polizeilichen Ermittlungen laufen noch.

Trauerzug samt Pferdekutsche

Die Beerdigung des ehemaligen "Lindenstraße"-Schauspielers fand am heutigen 5. Mai 2021 ab 11.11 Uhr auf dem Friedhof Melaten in Köln statt. Der Sarg mit dem Schriftzug "Tschüss, Ciao und auf Willisehen" wurde mit einer schwarzen Kutsche von einem Beerdigungsunternehmen zum Grab gefahren. Ein Musiker spielte Trompete. Die Trauergäste zündeten nach einem Ritual Räucherstäbchen an und ließen rot-weiße Luftballons steigen, so wie es sich der Reality-TV-Star gewünscht hatte.

"Tschüss, Ciao und auf Willisehen." Schriftzug auf Willi Herrens Sarg

Wie RTL berichtet, achteten Mitarbeiter des Ordnungsamts auf die Einhaltung der Hygienemaßnahmen. Nur 30 Personen, darunter der engste Freundeskreis des TV-Stars, durften wegen der Coronapandemie an der Trauerfeier teilnehmen.

Der Sarg mit den sterblichen Überresten von Willi Herren wird mit einer Kutsche von einem Beerdigungsunternehmen zum Grab auf dem Melatenfriedhof gefahren. Der Schauspieler und Sänger Willi Herren war am 20. April verstorben. picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd

Willis Ehefrau Jasmin Herren gehört nicht zu den Trauergästen. Die beiden lebten zuletzt in Trennung. "Jasmin befindet sich zurzeit wieder in ärztlicher Behandlung, ihr geht es nicht gut. Sie schafft das momentan alles nicht", so das Management der 42-Jährigen gegenüber RTL. Sie sei "körperlich und seelisch nicht in der Lage, die Trauerfeier zu organisieren und zu besuchen."

Die Familie von Willi Herren hatte die Anhänger zuvor darum gebeten, nicht zur Beerdigung zu kommen. Fans können in einem digitalen Kondolenzbuch einen letzten Gruß hinterlassen. Mach et jot, Willi!