Tötensen - Wo ist das Ortsschild von Tötensen? Mit einem Aufruf sucht Dieter Bohlen (71) das Schild seines Heimatortes im niedersächsischen Landkreis Harburg. „Meine Freunde, wart ihr das?“, fragt Bohlen seine Fans in einem Instagram-Video. Er könne sich vorstellen, dass jemand das Schild als Fanartikel mitgenommen habe.

Aber der Sänger, Musik-Produzent und Juror bei „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) will das Schild zurück. „Macht das bitte wieder dran, wenn ihr das wart“, sagt er und verspricht einen Finderlohn. Wer das Schild zurückbringt, soll eine Karte für ein Bohlen-Konzert bekommen – und darf sich somit auf Hits wie „Brother Louie“ und „You're My Heart, You're My Soul“ freuen. Im Herbst tritt Bohlen unter anderem in Hamburg, Frankfurt und Berlin auf.