Mit 94 Jahren will es Captain Kirk noch einmal wissen. Der Schauspieler aus „Star Trek“ begibt sich auf die Spuren von Iron Maiden und Black Sabbath, und geht unter die Musiker.

New York - Mit 94 Jahren will der kanadische Schauspieler William Shatner unter die Heavy-Metal-Musiker gehen. Shatner, der mit seiner Rolle als Captain Kirk in „Star Trek“ weltberühmt wurde, plane dieses Jahr ein Heavy-Metal-Album herauszubringen, kündigte der Schauspieler auf Instagram an. Auf dem Album sollen „Coverversionen von Legenden wie Black Sabbath, Iron Maiden und Judas Priest – und einige Originale,“ zu hören sein, so Shatner.

„Ich habe den Weltraum erforscht. Ich habe die Zeit erforscht. Nun… erforsche ich die Verzerrung,“ heißt es weiter in dem Instagram-Post. „Mit 94 Jahren wird man nicht langsamer. Man dreht die Lautstärke auf.“

Shatner übernahm 1966 erstmals die Rolle des „Captain James T. Kirk“ in der Science-Fiction-Serie „Star Trek“. Die Serie war in der zweiten Hälfte der 1960er-Jahre ein Straßenfeger und genießt unter vielen Science-Fiction-Fans bis heute Kultstatus. Viele weitere Serien aus dem Star-Trek-Universum und mehrere Kinofilme folgten.