Trainer Daniel Bauer steht beim VfL Wolfsburg kurz nicht zur Debatte. Für das Augsburg-Spiel hat er klare Vorstellungen.

Wolfsburg - Ein erneuter Trainerwechsel beim VfL Wolfsburg ist nach den Worten von Sportdirektor Pirmin Schwegler selbst bei einer Niederlage gegen den FC Augsburg kein Thema. Die von Daniel Bauer trainierten Wolfsburger gingen mit nur einem Punkt Vorsprung auf den Relegationsplatz der Fußball-Bundesliga in die Partie.

„Die Überzeugung ist weiterhin da, die Frage stellt sich nicht“, sagte Schwegler im TV-Sender Sky vor dem Anpfiff des Heimspiels. Der 43 Jahre alte Bauer übernahm die VfL-Mannschaft am 9. November des Vorjahres zunächst als Interims-Nachfolger des erst zur neuen Saison gekommenen Niederländers Paul Simonis. Kurz vor Weihnachten wurde der einstige U19-Coach zum Cheftrainer befördert und erhielt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027.

„Wir sprechen jeden Tag über Inhalte, und das natürlich mit dem Trainer“, erklärte Schwegler beim Streamingdienst DAZN auf eine ähnlich gelagerte Frage. „Wir müssen insgesamt konstanter agieren“, forderte Bauer. „Heute ist das große Ziel, von Minute eins an unsere Identität auf den Platz zu bringen, intensiven Fußball zu spielen.“