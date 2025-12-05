Weihnachtsfeeling, Welthit, Ohrwurm: „All I Want for Christmas Is You“ von Mariah Carey kennt fast jeder. Nie war ein Lied häufiger an der Chartspitze in Deutschland als der Song der US-Sängerin.

Baden-Baden - In der Adventszeit gibt es vor „All I Want for Christmas Is You“ kein Entkommen - auf Weihnachtsmärkten, im Kaufhaus, es läuft überall. Knapp drei Wochen vor Heiligabend hat Mariah Carey mit ihrem Weihnachtshit erneut die Spitze der deutschen Single-Charts erklommen und damit einen Rekord aufgestellt. Der beliebte Song der US-Sängerin steht die insgesamt 22. Woche auf Platz eins der Hitliste, wie GfK Entertainment mitteilte, und damit so häufig wie kein anderer bisher in Deutschland.

Mit dem gigantischen Erfolg ihres Songs hatte Carey nicht gerechnet. „Das hat sich einfach so ergeben“, sagte die 56-jährige der Deutschen Presse-Agentur in London. „Es war das erste Weihnachtslied, das ich je geschrieben habe. Und dann ist es eben passiert. Ich habe Weihnachten schon immer sehr geliebt, aber ich hätte nicht geahnt, welches Ausmaß das mal erreichen würde.“

112 Wochen insgesamt in den Charts

Schon im vergangenen Jahr hatte „All I Want for Christmas Is You“ mit 21 Wochen auf Platz eins mit „Komet“ von Udo Lindenberg und Apache 207 gleichgezogen und den Rekord eingestellt. Ab sofort hält das Lied die Bestmarke häufigster Nummer-eins-Hit in Deutschland alleine. Insgesamt zählt der vor 31 Jahren erschienene Song sogar 112 Charts-Wochen.

Der Song „All I Want for Christmas Is You“ kam erst 25 Jahre nach seinem Erscheinen das erste Mal auf die Eins - seitdem aber zur Weihnachtszeit jedes Mal wieder einige Wochen. Jedes Jahr am 1. November (1994 erschien das Lied genau am 1.11.) ist die Pause für den Song vorbei. Dann postet die „Queen of Christmas“ Mariah Carey in den sozialen Medien, die Zeit sei wieder gekommen.

Im vergangenen Jahr rangierte der Weihnachts-Evergreen auch an der Spitze der meistgestreamten Songs innerhalb von 24 Stunden: „All I Want For Christmas Is You“ von Mariah Carey wurde 6,57 Millionen Mal in Deutschland an Heiligabend angeklickt.

Noch mehr Weihnachtssongs

In den aktuellen Single-Charts geht es vor dem zweiten Advent sehr weihnachtlich zu: „Last Christmas“ von Wham! liegt hinter dem Carey-Klassiker auf Platz zwei, die Ränge vier und fünf werden von „Rockin' Around The Christmas Tree“ (Brenda Lee) und „Merry Christmas Everyone“ (Shakin' Stevens) belegt. Dazwischen findet sich auf Platz drei Pop-Superstar Taylor Swift mit „The Fate Of Ophelia“. Insgesamt sind 49 Weihnachtstitel in den Top 100.

Bei den Alben liegt in der Hitliste „Sterben in Karl-Marx-Stadt“ von der Chemnitzer Band Kraftklub vorn. Dahinter folgen Der W mit „Akustik Tour - Live im Admiralspalast“ und Rapper Luciano mit „Unlock“. Für Weihnachtsstimmung sorgen Helene Fischer („Die schönsten Kinderlieder - Winter- und Weihnachtszeit“) auf Rang fünf und Michael Bublé („Christmas“) auf Rang acht.