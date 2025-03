Die Macher der beliebten Mystery-Comedy-Serie „Only Murders in the Building“ holen sich einen weiteren Star vor die Kamera. Die zweifache Oscar-Gewinnerin Zellweger wird in Staffel fünf dabei sein.

Renée Zellweger soll in der fünften Staffel von „Only Murders in the Building“ mitspielen. (Archivbild)

Los Angeles - Oscar-Preisträgerin Renée Zellweger (55) wird in der fünften Staffel der Mystery-Comedy-Serie „Only Murders in the Building“ zu sehen sein. „Willkommen im Gebäude, Renée Zellweger!“, heißt es in einem Post des offiziellen Instagram-Accounts der Hit-Serie um drei Hobby-Detektive in einem New Yorker Apartmentgebäude. Dazu wurde ein Bild eines schwarzen Regiestuhls, auf dem Zellwegers Name steht, geteilt.

In „Only Murders in the Building“ spielen Selena Gomez, Steve Martin und Martin Short drei Nachbarn, die Todesfälle in ihrem Haus aufklären wollen. In den vergangenen Staffeln hatten sich ihnen bereits Stars wie Meryl Streep, Paul Rudd, Eva Longoria und Eugene Levy angeschlossen. Ob „Bridget Jones“-Star Zellweger als Gaststar oder festes Ensemblemitglied auftreten wird, gaben die Serienmacher nicht bekannt.

Wie das Branchenmagazin „Deadline“ berichtet, soll neben Zellweger auch Christoph Waltz in der neuen Staffel mit dabei sein. Die von Fans wie Kritikern gelobte Serie ist in Deutschland bei Disney+ zu sehen.