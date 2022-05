Sängerin Kylie Minogue träumt von heißen Sommertagen

Cannes - Popsängerin Kylie Minogue (53) hat eine klare Vorstellung des perfekten Sommertags. „Irgendwo am Wasser sein“, beschrieb sie bei einer Veranstaltung am Rande des Filmfestivals in Cannes ihren idealen Tag.

„Im Wasser zu sein - ich finde, das ist ein wahrer Luxus und eine wahre Freude. Offensichtlich bin ich Australierin, also war ich ein Strandkind. So zwischen den ganzen Touren und dem Leben in der Großstadt ist mein Vergnügen im Sommer das Meer.“

Minogue stellte in Cannes zusammen mit der südkoreanischen Musikproduzentin Peggy Gou (30) einen Remix ihres Songs „Can't Get You Out Of My Head“ vor. Fans jeden Alters kämen zu ihren Konzerten, sagte Minogue. Sie habe das Gefühl, sie habe Popstars der nachfolgenden Generationen beeinflusst. „Es gibt da viel Auswahl. 35 Jahre Karriere und ein paar Hits.“