Schauspieler Heinz Hoenig liegt seit Anfang Mai im Krankenhaus. Der 72-Jährige, der in Blankenburg im Harz lebt, braucht demnach eine neue Aorta und hat ein Loch in der Speiseröhre. Für die Operationen braucht er dringend Geld. Warum?

Heinz Hoenig braucht Rekordspende: 500.000 Euro neues Ziel - Warum das Geld so dringend benötigt wird

Blankenburg. - Heinz Hoenig kämpft um sein Leben. Der Schauspieler liegt seit Anfang Mai im Krankenhaus. Der 72-Jährige, der in Blankenburg im Harz lebt, braucht demnach eine neue Aorta und hat ein Loch in der Speiseröhre.

Lesen Sie auch: Speiseröhren-OP erfolgreich verlaufen - Überraschungsbesuch am Krankenbett: Wann folgt die Aorta-OP?

Kürzlich erst ist er nach einem mehrstündigen Eingriff an der Speiseröhre aus der Narkose erwacht. Ihrem Ehemann gehe es den Umständen entsprechend, erklärt Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig. Zu einem Überraschungsbesuch war der dreijährige Sohn Juliano zu seinem Papa Heinz Hoenig am Pfingstmontag ans Krankenbett gekommen, so RTL.

Heinz Hoenig, Schauspieler, und seine Frau Annika Kärsten-Hoenig: Eine schwere OP steht an. Foto: dpa | Christian Charisius

Lesen Sie auch: Heinz Hoenig spricht in Magdeburg über Liebesgeschichten und Dschungelcamp-Anekdoten

Heinz Hoenig: Loch in der Speiseröhre und Aorta-OP

Laut RTL befindet sich Hoenig dennoch weiter in einem kritischen Zustand, weil die Operationen "ein extrem hohes Risiko bergen" und der Schauspieler momentan deutlich geschwächt sei. Wann die Aorta-OP stattfinden kann, hängt laut Medienberichten vom Zustand des Patienten ab und werde in den nächsten Tagen entschieden.

Lesen Sie auch: Heinz Hoenig mit 71 nochmal Vater: Schauspieler spricht über Anfeindungen - Spannendes über Wohnort, Beruf, Kinder

Allerdings: Der Antrag des schwer kranken Schauspielers, in die gesetzliche Krankenkasse aufgenommen zu werden, ist laut Medienberichten abgelehnt worden. Das sagte seine Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig (39) in der RTL-Sendung „stern TV am Sonntag“. Alle Krankenhausrechnungen müsse er selbst zahlen, da er nicht versichert sei.

Lange sei Hoenig privat versichert gewesen. Da die Beiträge irgendwann zu hoch für das Budget des Schauspielers gewesen seien und gesetzliche Versicherungen eine Aufnahme abgelehnt hatten, lebt er seit einigen Jahren ohne Absicherung.

Heinz Hoenig (v.l.), Fabio Knez und Mike Heiter in der Dschungelprüfung "Eisbrecher" am elften Tag des TV-Dschungelcamps "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Foto: dpa/RTL | Stefan Thoyah

Spenden für Heinz Hoenig: 500.000 Euro als Ziel ausgerufen

Deswegen wurde eine Spendenkampagne ins Leben gerufen. Rund 162.000 Euro sind bereits zusammengekommen. Aber die Kosten für den Krankenhausaufenthalt des Schauspielers steigen weiter. "Auch das neue Spendenziel, die 500.000 Euro, werden nicht reichen, um alle Kosten zu decken", so Hoenigs Managerin Birgit Fischer-Höper gegenüber dem Nachrichtenportal "watson".

Für die bisherigen Eingriffe seien Rechnungen von rund 300.000 Euro angefallen. Die Aorta-OP stehe jedoch noch aus. Aktuell liegt Hoenig laut seiner Managerin weiterhin auf der Intensiv-Station. Zudem müsse er künstlich ernährt werden. "Da kostet jeder Tag bis zu 3.000 Euro. Das ist sehr viel Geld", so Fischer-Höper.