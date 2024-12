Tom Parker Bowles zeigt sich nur selten mit den Royals in der Öffentlichkeit. Das könnte sich dieses Weihnachten ändern.

London - Der Sohn von Queen Camilla, Tom Parker Bowles, will die Weihnachtstage erstmals mit der königlichen Familie auf ihrem ostenglischen Landsitz Sandringham verbringen. „Meine Mutter sagte: "Ich würde mich freuen, wenn du kommst, ich habe Weihnachten schon lange nicht mehr mit dir verbracht"“, sagte der 49-Jährige der Zeitung „Telegraph“.

Camillas Sohn: „Sie ist hart im Nehmen“

Camilla (77) und ihr Ehemann König Charles III. (76) hätten „zwei Höllenjahre“ hinter sich, sagte Parker Bowles mit Blick auf die gesundheitlichen Probleme der Royals. Charles wird wegen einer Krebserkrankung behandelt, Camilla litt zuletzt unter einer Form von Lungenentzündung und fühlt sich seither häufiger müde.

„Je älter man wird, desto bewusster wird einem die Sterblichkeit, besonders bei Krankheiten und so“, sagte Parker Bowles. Seine Mutter sei eine widerstandsfähige Frau. „Sie ist früher zur Arbeit zurückgekehrt, als sie es hätte tun sollen, aber es geht ihr gut. Sie ist hart im Nehmen.“ Vor allem habe Camilla es gehasst, dass sie den „Remembrance Sunday“ zum Gedenken an die Weltkriegstoten verpasst hat. „Das ist ein wichtiger Tag für sie“, sagte ihr Sohn.

Wenige Auftritte mit den Royals

Parker Bowles, der am 18. Dezember seinen 50. Geburtstag feiert, ist der Sohn von Camilla und ihrem ersten Ehemann Andrew Parker Bowles. König Charles ist auch sein Pate. Tom Parker Bowles hat sich als Gastrokritiker einen Namen gemacht, zuletzt veröffentlichte er ein Kochbuch über königliche Rezepte und royale Küchentraditionen.

Seine Familie - er hat mit seiner Ex-Frau zwei Kinder im Teenager-Alter - hält Parker Bowles weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Die Behandlung seiner Mutter durch die britische Boulevardpresse in den 1990er Jahren sei „barbarisch“ gewesen, sagte er dem „Telegraph“.

„Ich habe vor langer Zeit gelernt, meine fetten Finger nicht in die Welt von William und Harry zu stecken“, sagte Parker Bowles mit Blick auf seine Stiefbrüder. „Aber es war entsetzlich, was sie durchgemacht haben. Ich habe ein Milliardstel von dem durchgemacht, was sie durchmachen mussten, aber verdammt, ich habe Mitgefühl.“