Adrien Brody spielt die Hauptrolle in dem Globe-Gewinner „The Brutalist“.

Los Angeles - Der Film „The Brutalist“ von US-Regisseur Brady Corbet hat den Golden Globe als bestes Filmdrama gewonnen. Er setzte sich gegen „A Complete Unknown“, „Dune: Part Two“, „Nickel Boys“, „Konklave“ von Edward Berger und „September 5“ des Schweizer Regisseurs Tim Fehlbaum durch.

„The Brutalist“ ist die Geschichte eines jüdischen Architekten, der nach dem Zweiten Weltkrieg in den USA ein neues Leben beginnen will. Hauptdarsteller des dreieinhalbstündigen Epos ist Adrien Brody.

Die Globe-Verleiher gaben die Preisträger in 27 Film- und Fernsehkategorien in der Nacht zum Montag in Beverly Hills bekannt. Die 82. Trophäen-Gala wurde live vom US-Sender CBS ausgestrahlt.