Palma/DUR. Erst vergangene Woche wurde bekannt, dass Til Schweiger an einer schweren Blutvergiftung leidet und im Krankenhaus auf Mallorca liegt. Die Ursache soll eine Wunde aus dem August sein, in die Keime gelangten. "Leider wurde es immer schlimmer", sagte Schweiger gegenüber der Bild-Zeitung. Teilweise bestand sogar Amputations-Gefahr.

Obwohl der Schauspiel-Star am Montag bereits entlassen wurde, musste er jedoch wenig später erneut zurück ins Krankenhaus. Dabei musste er von Schauspiel-Kollege Oliver Masucci sogar getragen werden.

RTL-Aufnahmen zeigen wie Til Schweiger zurück ins Krankenhaus getragen wird

In einem kurzen Clip von Sender RTL ist zu sehen, wie Schweiger von Freund und Schauspielkollege Oliver Masucci in die Klinik gefahren und später sogar von ihm hineingetragen wird. Dabei sieht es aus als ob Schweiger starke Schmerzen hätte. Wenig später verlässt er das Krankenhaus jedoch wieder mit Verbände an den Armen.

Gegenüber wartenden Journalisten erklärt der Schauspieler, was es mit dem Krankenhausaufenthalt auf sich hat: "Ich habe gedacht, ich hätte beide Arme gebrochen, aber es war nur der Linke. Der Rechte ist nur angebrochen."

Bevor Schweiger weitere Fragen beantworten kann, zieht Oliver Masucci ihn von den Kameras weg und führt ihn mit einem Lächeln zum Auto. Wie es dem Kino-Star geht oder was es mit den ungewöhnlichen Szenen auf sich hat, ist bislang nicht bekannt.

Trotz Blutvergiftung: Schweiger will zu Film-Premiere nach New York

Wie die Bild berichtete, sollte Schweiger eigentlich am Samstag erneut wegen seiner Blutvergiftung untersucht werden. "Mit MRT, Doppelter-Sonografie, Ultraschall", verriet er der Zeitung.

Sein aktuelles Ziel sei New York. Dort will der Schauspieler zur Premiere des neuen Guy-Ritchie-Films "The Ministry of Ungentlemanly Warfare", in dem er selbst mitspielt. Des Ernstes seiner Lage ist sich der Schauspieler jedoch bewusst: "Danach müsste ich aber wieder sofort zurück in die Klinik."

Trotz seiner aktuellen Lage hofft er weiterhin darauf, an der Premiere teilnehmen zu können. Da die Ärzte hingegen weitere Komplikationen fürchten, steht ein Okay diesbezüglich bisher jedoch noch aus.