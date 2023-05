Leipzig - Vor ihrem Konzert in Leipzig haben Tom und Bill Kaulitz von Tokio Hotel und Heidi Klum am Mittwoch der Leipziger Polizei einen Besuch abgestattet. Die Brüder hätten vor kurzem in ihrem Podcast verraten, dass sie sich vorstellen könnten, Kommissare zu werden, schrieb die Polizei Sachsen auf Instagram.

„Da wir den Beruf auch empfehlen können, haben wir uns bei der Bereitschaftspolizei getroffen - Einblicke in verschiedene Arbeitsfelder der Polizei inklusive.“ Dazu postete die Polizei mehrere Bilder von den Kaulitz-Zwillingen in Uniform und von Heidi Klum beim Fotografieren.

Sänger Bill Kaulitz (33) hatte offensichtlich Spaß an dem Besuch. Er stellte mehrere Fotos von sich in blauer Polizei-Uniform in seine Instagram-Story und garnierte sie mit Bildunterschriften wie: „Ich wie ich nach meinem zukünftigen Ehemann Ausschau halte“, „Kommissar KAULITZ @polizeisachsen“ und „Ein Traum ist wahrgeworden! Wir haben die Polizei besucht und ihre Uniformen ausprobiert.“ Bills Bruder Tom ist mit Klum („Gemany's Next Topmodel“) verheiratet.

Bill und Tom Kaulitz wurden in Leipzig geboren. Später zogen die Brüder nach Magdeburg und gründeten dort als Teenager zusammen mit Gustav Schäfer und Georg Listing die Band Tokio Hotel. Inzwischen leben die Zwillinge in den USA. Tokio Hotel spielt gerade die „Beyond the World“-Tour.