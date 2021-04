Trash-TV Star Kate Merlan aus Salzwedel versteigert Sexskizze 

Salzwedel/Köln. Sneakers für 1,5 Millionen Euro, eine Horror-Axt für 50.000 Euro oder eine Pokémon-Karte für 200.00 Euro: Es gibt schon skurrile Produkte, die in den vergangenen Tagen versteigert wurden. Reality-Star Kate Merlan kann mit den hohen Auktionspreisen zwar nicht ganz mithalten, doch die Verkaufssumme für ihre zuletzt versteigerte Sexskizze kann sich dennoch sehen lassen. Satte 1.320 Euro gab es für die skurrile Zeichnung.

Am 20. April berichtete das aus Salzwedel stammende Tattoo-Model in einem Promiflash-Interview von einer außergewöhnlichen Idee. Die ehemalige "Promis-unter-Palmen"-Teilnehmerin will ihren Ex-Freund Benjamin Boyce hinter sich lassen, in dem sie eine von ihm angefertigte Zeichnung versteigert. Die spezielle Skizze zeigt die beiden beim Sex, so Merlan.

Rosenkrieg: Boyce soll sie geschlagen haben

Von 2018 bis 2019 war die 34-Jährige mit dem "Caught in the Act"-Sänger liiert. Das Paar trennte sich nach der "Sommerhaus der Stars"-Teilnahme, wo sie sich heftig stritten. Darauf folgte noch ein schmutziger Rosenkrieg. Dabei erhob die rothaarige Influencerin schwere Missbrauchsvorwürfe gegenüber ihren einstigen Geliebten.

Der 52-jährige Boyce soll ihr körperliche und psychische Gewalt angetan haben: "Er hat mich an den Haaren durch die Wohnung gezogen und mir in den Bauch getreten. Nachdem ich fünf Minuten auf dem Boden gelegen habe, hat er mich ins Gesicht geschlagen und mich angespuckt", schilderte das Model in einem "Prominent"-Interview. Inzwischen ist die heutige Kölnerin mit ihrem neuen Freund Jakub Jarecki wieder glücklich vergeben.

Inzwischen ist Kate Merlans mit ihrem neuen Freund Jakub Jarecki. https://www.instagram.com/katemerlan/

Spende für einen guten Zweck

Auf ihrem Instagram-Account verkündete das Reality-TV-Sternchen nun erfreut: "So, es ist vollbracht. Die Versteigerung von diesem einmaligen Kunstwerk ist fertig!" Zum Ende der Auktion soll es wohl ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen zwei Interessenten gegeben haben.

"So, es ist vollbracht. Die Versteigerung von diesem einmaligen Kunstwerk ist fertig!" Kate Merlan

"Und eben gerade – kurz vorm Ende – überbietet der Micha, das ist so krass, mit 1.320 Euro dieses Bild", berichtet Kate. Der Erlös soll dem Verein „Frauen helfen Frauen“ zugutekommen. Merlan selbst kündigte auf Instagram an, dass sie ihre Follower virtuell an der Scheckübergabe teilhaben lassen will.