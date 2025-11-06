Nach einigen Wochen auf der Ersatzbank darf Abwehr-Routinier Knoche für Nürnberg wieder von Beginn an ran. Was Trainer Miroslav Klose außerdem vor dem Spiel in Dresden verrät.

Nürnberg - Robin Knoche kehrt beim 1. FC Nürnberg beim Auswärtsspiel gegen Dynamo Dresden nach längerer Zeit wieder in die Startelf zurück. Trainer Miroslav Klose bestätigte, dass der 32 Jahre alte Kapitän bei der Partie am Freitag (18.30Uhr/Sky) den gelbgesperrten Defensivmann Luka Lotschoschwili ersetzen werde. „Es ist klar, dass Robin spielen wird“, sagte Klose. Knoches Leistung im Training in den vergangenen Wochen sei vorbildlich gewesen. „Deswegen wird er auf dem Platz stehen.“

Ob Knoche dabei Lotschoschwilis Platz in der Viererkette einnimmt, ließ der Trainer zunächst offen. Der Kapitän hatte nach dem Nürnberger Fehlstart in die Saison seinen Stammplatz verloren. Und Klose stellte von einer Dreier- auf eine Vierkette um.

Klose will gegen Dresden nach vier Partien ohne Niederlage den positiven Trend bei den Ergebnissen fortsetzen und dabei von seinem Team wieder einen aktiveren Spielstil sehen. „Wir müssen unseren Fußball einfach auf die Platte bringen. Das haben wir absolut vor“, sagte der Coach.