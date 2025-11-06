Der SC Magdeburg löst seine Pflichtaufgabe im Achtelfinale des DHB-Pokal bravourös. Trainer Bennet Wiegert fand dennoch Kritikpunkte im Spiel seiner Mannschaft.

Trotz deutlicher Führung nahm SCM-Trainer Bennet Wiegert gegen Großwallstadt alle seine drei Auszeiten.

Großwallstadt/Magdeburg. - Das Weiterkommen war zu keinem Zeitpunkt in Gefahr: Mit einem deutlichen 45:27 meisterte der SC Magdeburg das Achtelfinale im DHB-Pokal beim TV Großwallstadt. Damit fehlt nur noch ein Sieg, um am 18. und 19. April 2026 beim Final 4 in Köln dabei zu sein. Trotz des klaren Erfolges war Trainer Bennet Wiegert nicht rundumzufrieden mit der Leistung seines Teams. Dies teilte er auch seinen Spielern in den Auszeiten deutlich mit.