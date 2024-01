Plauen - Mit einer Sternfahrt von rund 500 Traktoren nach Plauen haben am Mittwochmorgen Landwirte in Sachsen ihre Proteste fortgesetzt. Die Fahrzeuge seien auf der Bundesstraßen 92 und 173 sowie von der Autobahn Plauen-Ost ins Stadtzentrum unterwegs, teilte die Polizei mit.

Zudem ist am Mittwoch ein großer Korso aus Chemnitz, dem Landkreis Mittelsachsen sowie dem Erzgebirgskreis nach Dresden geplant. Dazu werden nach Angaben des Vereins LSV (Land schafft Verbindung) 2000 Traktoren erwartet. Bei der zentralen Kundgebung auf dem Theaterplatz will auch Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sprechen.

Der Bauernverband hatte zu einer Aktionswoche aufgerufen. Am Montag demonstrierten Tausende Landwirte, Bus- und Lastwagenfahrer in vielen Regionen Deutschlands. In Sachsen hatten sie zahlreiche Autobahnauffahrten blockiert und waren mit Traktorkolonnen in die Städte gezogen.

Die Proteste der Landwirte richten sich gegen geplante Subventionskürzungen der Bundesregierung. Schrittweise abgeschafft werden soll danach die Steuerbegünstigung auf Agrardiesel. Dass die Ampelkoalition einen Teil ihrer Kürzungspläne zurückgenommen hat, reicht dem Bundesbauernverband nicht aus.