Potsdam/Berlin - Sternsingerinnen und Sternsinger sind in Berlin und Brandenburg unterwegs und besuchen Vertreter aus Politik und Verwaltung. Die diesjährige Aktion steht unter dem Motto „Schule statt Fabrik – Sternsingen gegen Kinderarbeit“, wie das Kindermissionswerk mitteilte.

In Berlin machen Sternsinger der katholischen Pfarrgemeinde St. Josef im Rathaus Köpenick Station. In Potsdam werden die Kinder und Jugendlichen im Landesparlament von Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke sowie im Bildungsministerium von Minister Steffen Freiberg (SPD) empfangen. Auch in Cottbus sind Sternsinger unterwegs. Dort empfängt Oberbürgermeister Tobias Schick (SPD) die Gruppen im Rathaus.

Am Donnerstag wird die Aktion in Berlin fortgesetzt: Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) empfängt Sternsingerinnen und Sternsinger im Roten Rathaus. Im Anschluss ist ein Rundgang geplant. Traditionell überbringen die als Caspar, Melchior und Balthasar verkleideten Kinder den Segen „Christus mansionem benedicat“ und sammeln Spenden für Hilfsprojekte.