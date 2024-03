In Thüringen engagieren sich rund 753.000 Menschen in einem Ehrenamt. Ihren freiwilligen Einsatz für die Gemeinschaft würdigt die Ehrenamtsstiftung mit einem Preis.

Erfurt - Die Thüringer Ehrenamtsstiftung zeichnet in diesem Jahr wieder bürgerschaftliches Engagement im Freistaat aus. Bis zum 9. Juni können Vorschläge für vorbildliche Beispiele in drei Kategorien eingereicht werden, wie die Stiftung am Dienstag in Erfurt mitteilte. Außerdem werde in diesem Wahljahr ein Sonderpreis Demokratie ausgelobt.

Dafür könnten Initiativen oder Einzelpersonen vorgeschlagen werden, die sich ehrenamtlich für demokratische Werte wie Teilhabe, friedliches Miteinander oder Meinungsfreiheit einsetzen und für eine gewaltfreie politische Kultur engagieren. Eine Experten-Jury prüfe die eingereichten Vorschläge und wähle die Gewinner aus. Die Thüringer Engagement-Preisträger erhalten jeweils 2000 Euro sowie eine handgefertigte Skulptur des Thüringer Holzkünstlers Florian Schmigalle.

Der Engagement-Preis wird seit zehn Jahren verliehen. Der Stiftung zufolge arbeiten rund 753.000 Thüringer ehrenamtlich. „Engagierte sind oftmals bescheiden, sie sind Macher und stehen ungern im Mittelpunkt. Und dennoch ist die Anerkennung und Würdigung von freiwilliger Tätigkeit immens wichtig“, erklärte der Vorstandsvorsitzende der Thüringer Ehrenamtsstiftung, Frank Krätzschmar.